Вывоз старой кухни - вывезем кухонный гарнитур за 800₽ г. Воронеж

Вывоз старой кухни в г. Воронеж

Описание: Кухня – это место повышенной влажности и высоких температур, в связи с чем кухонный гарнитур быстрее, чем другая мебель приходит в негодность. И если старый шкаф или диван еще можно продать или отвезти на дачу, то повторное использование старой кухонной мебели, как правило, невозможно. Экотакси «Убери» вывезет вашу старую кухню на переработку. Наши специалисты осуществят демонтаж, вынос и вывоз на утилизацию вашей кухни в кратчайшие сроки. Мы работаем с любой мебелью, независимо от ее состояния. С нами ваш старый кухонный гарнитур найдет новое применение, а вы получите свободное пространство и возможность обновить интерьер.

Цена: 800₽