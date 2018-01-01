Вывоз вторичного сырья г. Воронеж

Вывоз вторресурсов в г. Воронеж

Описание: В повседневной жизни и на промышленных объектах накапливается много пластмассовых отходов и вторсырья. Выкидывать пластик и вторсырье в контейнер, самое простое, но не самое экологичное решение. Правильный выбор - это доставка в пункты приема вторсырья и переработки, что сводит к минимуму ущерб окружающей природе. Экотакси "Убери" поможет вам справиться с этой задачей, наш экипаж приедет и заберет на утилизацию накопленный пластик и вторсырье.

Цена: от 1400₽