Вывоз чугунных батарей из квартиры г. Воронеж

Вывоз чугунных батарей в г. Воронеж

Описание: Экотакси «Убери» предлагает бесплатный вывоз чугунных батарей до 100 кг. Мы заботимся о комфорте и безопасности каждого нашего клиента, поэтому берем на себя все заботы по погрузке и вывозу на утилизацию старых и ненужных батарей. Услуга оказывается «под ключ» и бесплатно. Вывезем чугунные батареи из квартир, домов, офисов, общественных зданий и любых других мест, где они могут находиться. Выбирая экотакси, вы можете быть уверены в скорости, удобстве, качестве и безопасности оказываемых услуг.

Цена: Бесплатно