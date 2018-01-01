Вывоз старой одежды

г. Воронеж

Описание: Задумываетесь, куда деть ненужные вещи?



Решили кардинально сменить гардероб? Но что делать, если старая одежда не пригодна для благотворительности? Не спешите выбрасывать ее в мусорку. После контейнера одежда не пригодна для утилизации и будет разлагаться больше 100 лет на полигонах.



Подарите одежде вторую жизнь, направив ее на переработку!





*Если с одеждой нужно утилизировать и старый шкаф, с 1 по 5 этаж спуск осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии пассажирского или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость ручного спуска составляет 2 000 руб.

**Вы также можете воспользоваться услугой срочного выезда или вывоза ко времени. Стоимость услуги 2 000 руб. Подробности уточняйте у оператора.

Цена: 1700₽