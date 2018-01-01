Вывоз пианино из квартиры на утилизацию за 4 500₽ г. Воронеж

Вывоз пианино в г. Воронеж

Описание: Купили синтезатор и не знаете куда сдать старое пианино или фортепиано? Конечно, дорогие пианино известных мастеров можно продать, на них всегда есть потребительский спрос. А модели серийного производства, ранее приобретенные для базового обучения ребенка музыке, могут занимать драгоценное свободное место. Отдать другим людям подобную вещь практически нереально, выбор один – утилизация и вывоз пианино. Весит такой инструмент десятки килограмм и вынести самостоятельно его невозможно. Экотакси «Убери» поможет справится с этой задачей, наши специалисты аккуратно вынесут пианино, спустят с любого этажа и вывезут его на утилизацию.

Цена: 4500₽