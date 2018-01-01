Вывоз принтера на утилизацию
г. Воронеж
Описание: Экотакси "Убери" предоставляет услугу вывоза на переработку старого принтера. Мы вывозим устаревшие и вышедшие из строя принтеры, включая лазерные, струйные модели, МФУ, а также другую оргтехнику. Принтеры содержат вредные компоненты, такие как тонеры, краски, пластиковые и металлические части, которые могут причинить значительный вред окружающей среде, поэтому их нельзя выкидывать на свалку. Мы вывозим на переработку старые принтеры и передаем их проверенным утилизаторам. Наш экипаж приедет в течение двух часов после вашего звонка и выполнит работу качественно и оперативно*. Заказывая вывоз принтера у экотакси "Убери", вы получаете надежный сервис и избавляетесь от ненужных хлопот. Доверьте вывоз старого принтера профессионалам и обеспечьте чистоту и порядок в своем офисе или доме.
*С 1 по 5 этаж спуск техники осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии лифта или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.
Цена: 1500₽
Преимущества экотакси
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Бесплатная погрузка вне зависимости от этажа и наличия лифта
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Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
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Мастера проводят демонтаж оперативно и аккуратно, не повреждая ваше имущество
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Приедем через 2 часа после оформления заказа или в любое удобное для вас время
Как оформить заказ
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в WhatsApp / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно.
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часов и вывезет ненужные вещи. Также вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.
Отзывы
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Александр
Уже второй раз пользуемся услугами этой компании. Вывезли старую бытовую технику , а теперь рамы и строительный мусор. Ребята работают замечательно! Большое спасибо!
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Елена Соболева
Заказывала вывоз дивана. Приехали вовремя, разобрали диван и легко вынесли. Вежливые и внимательные сотрудники! Рекомендую.
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Елена Резник
Вывезли стиральную машину через пару часов, как сделала заявку. Отсоединили, все очень аккуратно, быстро, супер!👍 Спасибо большое 🙏
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Andrei O.
Я из СПб. Накрылся старый холодильник Indesit. Холодильник прослужил больше 10 лет. У него было 2 импортных мотора - большой и тяжёлый. Купил по акции новый холодильник, а старый надо было убрать. Смотрел акции во всяких магазах бытовой техники - там утилизация платная, и при этом действует только при условии у них покупки новой техники и доставки на тот же адрес, с которого готовы за деньги забрать на утилизацию старый холодильник. Пробовал продать старый холодильник на сайтах объявлений - провесел несколько месяцев, никому не нужный. В итоге - конец года, стал думать, как вынести старый холодильник, который занимает много места на кухне. Пошёл в Интернет искать компании, которые предлагают услуги по вывозу бытовой техники. Т.к. бюджет ограничен, то искал те, кто в пределах 1000 рублей сможет его вытащить с кухни, пронести по узким корридорам к входной двери, пронести по этажу и вывезти его на утилизацию. По закону нельзя просто взять и выбросить холодильник на помойку - нужно или искать специальные контейнеры, которые фиг найдёшь, или специальную организацию. Случайно наткнулся на сайт этой компании. На сайте написано - вывоз холодильника в «Убери» бесплатно. Ну, думаю, с чем чёрт не шутит - оставил свои контакты на сайте. Через минут 15 позвонил оператор с московского номера, уточнила адрес, дату и время когда могут забрать. Я спросил - действительно ли бесплатно. Она сказала - да. Оформлял заказ в субботу на вывоз холодильника в воскресенье. В субботу ещё звонил после оператора их логист, уточнял адрес. Далее в воскресенье позвонили уже ребята, которые это дело вывозят - сообщили, что в интервале с 3 до 5 дня будут. В назначенное время приехали с тележкой, вытащили холодильник, погрузили на тележку и уехали. Денег НЕ взяли, как и обещанно на сайте. Теперь на кухне куча свободного места появилось - хочешь пляши, хочешь танцуй. В общем и целом - отличная компания, которую могу смело рекомендовать тем, кто ищет как избавиться от старой бытовой техники, чтобы самому не корячиться с её выносом. Судя по их сайту они занимаются не только холодильниками, а выносят и вывозят много чего. Молодцы! Так держать! В многомиллионном городе такая компания весьма актуальна, т.к. техника бытовая много же живёт. Ещё раз - спасибо!
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Эсфирь
Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
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Татьяна
Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.
В каких регионах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.
Какую бытовую технику вывозите бесплатно
Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.