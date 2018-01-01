Вывоз принтера на утилизацию

г. Краснодар

Описание: Экотакси "Убери" предоставляет услугу вывоза на переработку старого принтера. Мы вывозим устаревшие и вышедшие из строя принтеры, включая лазерные, струйные модели, МФУ, а также другую оргтехнику. Принтеры содержат вредные компоненты, такие как тонеры, краски, пластиковые и металлические части, которые могут причинить значительный вред окружающей среде, поэтому их нельзя выкидывать на свалку. Мы вывозим на переработку старые принтеры и передаем их проверенным утилизаторам. Наш экипаж приедет в течение двух часов после вашего звонка и выполнит работу качественно и оперативно*. Заказывая вывоз принтера у экотакси "Убери", вы получаете надежный сервис и избавляетесь от ненужных хлопот. Доверьте вывоз старого принтера профессионалам и обеспечьте чистоту и порядок в своем офисе или доме.

*С 1 по 5 этаж спуск техники осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии лифта или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.

Цена: 1500₽