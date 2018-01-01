Вывоз бытовой техники из квартиры г. Краснодар

Вывоз бытовой техники в г. Краснодар

Описание: Со временем любая бытовая техника выходит из строя, и тогда встает вопрос о том, как вынести из квартиры, а затем выкинуть крупногабаритный предмет. Старые стиральные машины, холодильники, газовые плиты и многое другое можно бесплатно отправить на утилизацию. В этом вам поможет экотакси "Убери". Оставьте заявку на сайте или по телефону, менеджер подтвердит заказ и направит экипаж в любое удобное для вас время. Специалисты экотакси бесплатно спустят с любого этажа старую технику, погрузят в грузовой транспорт и отправят на лицензированное предприятие по утилизации. Воспользовавшись услугой экотакси "Убери" по вывозу старой крупногабаритной техники из квартиры вы сэкономите не только время, но и деньги. Услуга предоставляется совершенно бесплатно.

Цена: от 1000₽