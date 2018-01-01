Вывоз матрасов на утилизацию - вывезем старый матрас г. Краснодар

Вывоз матраса в г. Краснодар

Описание: Если у вас есть старый матрас, который больше не пригоден для использования, не выбрасывайте его просто так. Вывоз матраса на утилизацию является более экологичным и безопасным решением. Материалы, используемые в матрасах, могут включать такие компоненты, как металлические пружины, древесина, текстиль и пены различного типа. Каждая из этих составляющих может быть отдельно обработана и использована в других производственных процессах или для создания новых продуктов. Если вы хотите вывезти свой старый матрас на переработку, обратитесь в экотакси «Убери», и уже сегодня мы приедем и заберем его. В услугу входит вызов экипажа, спуск с любого этажа, даже без лифта и отправка старого матраса на утилизацию. Позвоните или оставьте заявку на сайте, остальное сделаем мы.

Цена: 1500₽