Вывоз ванной бесплатно - вывоз стальных и чугунных ванн г. Краснодар

Вывоз стальных и чугунных ванн в г. Краснодар

Описание: Вывоз ванны на утилизацию – это лучший способ избавиться от устаревшего сантехнического оборудования. Экотакси «Убери» предоставляет услуги по бесплатному вывозу стальных и чугунных ванн из квартир. Оставьте заявку на нашем сайте и оператор свяжется с вами для уточнения всех деталей. Экипаж приедет, аккуратно вынесет тяжелую чугунную или стальную ванну из квартиры, погрузит и вывезет на переработку. Услуга оказывается «под ключ» и бесплатно. С экотакси вывезти старую ванну проще, чем вы думаете.

Цена: Бесплатно