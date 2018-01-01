Вывоз старой кровати из квартиры на переработку за 3 200₽ г. Краснодар

Вывоз кровати в г. Краснодар
Описание: Экотакси «Убери» предоставляет услуги по вывозу старой кровати на переработку. Если у вас возникла необходимость избавиться от ненужной или сломанной кровати, мы готовы вам помочь. Мы осуществляем вывоз мебели из квартиры в кратчайшие сроки и доставляем ее на предприятие по утилизации. Наши сотрудники выполнят все работы быстро и аккуратно, чтобы вы были довольны результатом. Мы гарантируем оперативность, а также фиксированную низкую стоимость. Если вам требуется вывоз старой кровати или мебели на утилизацию, обращайтесь к нам – мы сделаем все, чтобы решить вашу проблему максимально комфортно.
Цена: 3200₽
Преимущества экотакси
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Бесплатная погрузка вне зависимости от этажа и наличия лифта
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Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
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Мастера проводят демонтаж оперативно и аккуратно, не повреждая ваше имущество
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Приедем через 2 часа после оформления заказа или в любое удобное для вас время
Как оформить заказ
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часови вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.
Отзывы
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Эсфирь
Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
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Татьяна
Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
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Лиля
Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
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Alexander R.
Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
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Леонид
Приехали немного позже, чем рассчитывал, но для меня это было не фатально. Двое ребят (не русские, но вежливые и не криворукие) быстро и без лишних телодвижений забрали газовую плиту. Понравилось, что перезвонили "у дверей" - не было неожиданностей. Оценка - твёрдая четвёрка. Доволен)
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Елена
Сделала заказ на сайте, в течении получаса связался менеджер, через 1,5-2часа рабочии были уже у меня, всё сделали, согласно оговоренным условиям. Вежливые, доброжелательные, добродушные, хоть и говорят по-русски не очень хорошо. Сервисом довольна на 100 процентов. Стоимость услуг по рынку, в два раза дешевле, как минимум. Демонтировали и вывезли непростую душевую кабину. Для примера, в других компаниях заявку приняли и начали мне звонить, когда эта компания уже всё сделала. Время подачи заявок было примерно в одно и тоже время. Очень благодарна за такое качество услуг! Молодцы!
Часто задаваемые вопросы по вывозу кроватей
Матрас вывезете вместе с кроватью?
Конечно, услуга по вывозу матраса стоит 1 500₽, подробнее смотрите на странице "Вывоз старого матраса".
При вывозе кровати кто разбирает каркас?
Желательно разобрать кровать самостоятельно, насколько это возможно. Экипаж не разбирает мебель перед вывозом, но демонтирует таким образом, чтобы части прошли в повороты и дверные проёмы, ничего не задев.
Как быстро сможете приехать?
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2-х часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта?
Нет, не потребуется. Вынос и погрузка ненужных вещей осуществляется бесплатно с любого этажа.
В каких районах вы работаете?
Мы работаем по всей Москве, Московской области (посмотрите карту работы), а также в Санкт - Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как оформить заказ?
Вы можете позвонить по телефону на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up.
Как перенести время выполнения заказа?
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Вывозите ли вы что-то бесплатно?
Да, бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии. Подробнее - в прайсе.