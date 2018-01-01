+7 (861) 213-99-89
Описание: Нужно поднять пианино на этаж, спустить шкаф или переставить мебель? Не рискуйте здоровьем и ремонтом! Профессиональные грузчики из экотакси "Убери" аккуратно и быстро выполнят подъем, спуск и перестановку любых предметов.

Мы берем на себя самую тяжелую работу. Вы получаете результат и фиксированную цену. Решите задачу без усилий — закажите грузчиков сегодня!

Когда вам понадобятся наши грузчики?

  • Подъем и спуск габаритных вещей: пианино, сейфы, крупная техника, мебель.
  • Помощь при переезде: погрузка и разгрузка вещей в квартире или офисе.
  • Перестановка мебели: сборка, разборка, перемещение по комнате.
  • Спуск старых вещей для расхламления: спустим предметы к заказанному контейнеру.

    • Не уверены, справятся ли грузчики с вашей задачей? Пришлите фото и описание — мы сразу скажем, сможем ли помочь!

    Цена: 3000₽

    Наши тарифы на услуги грузчиков

    Мы сделали прозрачное ценообразование, чтобы вы понимали, за что платите.


    Базовый тариф «Для легких вещей»
    Идеально для небольших предметов
    1 грузчик | Вес 1 предмета до 40 кг
    3 000 ₽
    Что входит:
    · Работа 1 грузчика до 2 часов
    · Подъем, спуск или перестановка предметов


    Оптимальный тариф «Для сложных задач»
    Для габаритной мебели и тяжелых предметов
    2 грузчика | Вес 1 предмета до 80 кг
    4 500 ₽
    Что входит:
    · Работа 2 грузчиков до 2 часов
    · Подъем, спуск или перестановка предметов
    · Работа с габаритными и тяжелыми вещами


    🔧 Дополнительные опции:
    · Дополнительный час работы: +750 ₽ / к каждому грузчику
    · Срочный выезд в день заказа: +2 500 ₽ к выбранному тарифу

    Почему заказывают грузчиков именно у нас?

    • Экономим ваши деньги и нервы

      Фиксированная цена известна до начала работ. Никаких сюрпризов и скрытых доплат. Вы платите только за четко оговоренный объем.

    • Справимся с любой сложностью

      Поднимем сейф на 10-й этаж без лифта, спустим старую чугунную ванну, соберем и переместим шкаф-купе.

    • Прозрачность на всех этапах

      Вы всегда знаете, сколько времени работают грузчики и во сколько обойдется дополнительный час. Все честно.

    Как вызвать грузчиков

    • 01

      Этап подачи заявки

      Опишите задачу

      Сообщите, что нужно сделать (поднять, спустить, переставить), укажите предмет, этаж и наличие лифта. Фото приветствуется!

    • 02

      Этап согласования стоимости

      Получите расчет

      Менеджер рассчитает окончательную стоимость по тарифу и зафиксирует ее для вас.

    • 03

      Этап прибытия экипажа

      Встречайте профессионалов

      Наша команда приедет в согласованное время и выполнит всю работу.

    Отзывы

    • Наши клиенты
      Отличная работа! Очень рада, что нашла именно вашу компанию и заказала вывоз здесь! Приехали в точное время, оперативно все забрали! Специалист учел все пожелания по времени! Спасибо огромное, рекомендовать буду всем знакомым!
    • Наши клиенты
      Благодарю за вывоз стиральной машины. После звонка забрали машинку через 30 минут, очень оперативно!!! Замечательный сервис!!!
    • Наши клиенты
      Очень чётко и ладно налажена работа. Перезванивают в обговоренное время. Приезжают в обговоренное время. Ловко делают своё дело и - спасибо, всего доброго.
    • Наши клиенты
      Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам. Помогли мне вывезти стиральную машинку, все сделали быстро и абсолютно бесплатно!
    • Наши клиенты
      Спасибо огромное! Все сделали оперативно, профессионально, в согласованный срок. Вы делаете хорошее, полезное дело! 👍 Всем рекомендую пользоваться!
    • Наши клиенты
      Очень быстро и профессионально сработали, приехали в течение часа и забрали старый диван. Спасибо за хорошую работу!

    Часто задаваемые вопросы по услуге грузчиков

    • Можно ли заказать грузчиков на 1 час?

      Наши тарифы рассчитаны на стандартные задачи и включают 2 часа работы. Если вы уверены, что справитесь быстрее, обсудите это с менеджером.

    • Вы поднимете пианино на 5 этаж без лифта?

      Да, это наша специализация! Для таких задач мы используем команду из 2 и более грузчиков с профессиональным оборудованием. Стоимость рассчитывается индивидуально.

    • Что если грузчики работают дольше 2 часов?

      Мы предупредим вас заранее, если потребуется дополнительное время. Каждый последующий час оплачивается по цене 750 рублей за одного грузчика.

    • Как быстро можно вызвать грузчиков?

      Мы работаем ежедневно. Можем приехать в удобную дату и временной интервал. Доступна услуга срочного выезда в день заказа.