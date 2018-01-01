Услуги грузчиков

г. Ульяновск

Описание: Нужно поднять пианино на этаж, спустить шкаф или переставить мебель? Не рискуйте здоровьем и ремонтом! Профессиональные грузчики из экотакси "Убери" аккуратно и быстро выполнят подъем, спуск и перестановку любых предметов.

Мы берем на себя самую тяжелую работу. Вы получаете результат и фиксированную цену. Решите задачу без усилий — закажите грузчиков сегодня!



Когда вам понадобятся наши грузчики?

Подъем и спуск габаритных вещей: пианино, сейфы, крупная техника, мебель.

Помощь при переезде: погрузка и разгрузка вещей в квартире или офисе.

Перестановка мебели: сборка, разборка, перемещение по комнате.

Спуск старых вещей для расхламления: спустим предметы к заказанному контейнеру.

Не уверены, справятся ли грузчики с вашей задачей? Пришлите фото и описание — мы сразу скажем, сможем ли помочь!

Цена: 3000₽