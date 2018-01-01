Услуги грузчиков
г. Ярославль
Описание: Нужно поднять пианино на этаж, спустить шкаф или переставить мебель? Не рискуйте здоровьем и ремонтом! Профессиональные грузчики из экотакси "Убери" аккуратно и быстро выполнят подъем, спуск и перестановку любых предметов.
Мы берем на себя самую тяжелую работу. Вы получаете результат и фиксированную цену. Решите задачу без усилий — закажите грузчиков сегодня!
Когда вам понадобятся наши грузчики?
Не уверены, справятся ли грузчики с вашей задачей? Пришлите фото и описание — мы сразу скажем, сможем ли помочь!
Цена: 3000₽
Наши тарифы на услуги грузчиков
Мы сделали прозрачное ценообразование, чтобы вы понимали, за что платите.
✅ Базовый тариф «Для легких вещей»
Идеально для небольших предметов
1 грузчик | Вес 1 предмета до 40 кг
3 000 ₽
Что входит:
· Работа 1 грузчика до 2 часов
· Подъем, спуск или перестановка предметов
✅ Оптимальный тариф «Для сложных задач»
Для габаритной мебели и тяжелых предметов
2 грузчика | Вес 1 предмета до 80 кг
4 500 ₽
Что входит:
· Работа 2 грузчиков до 2 часов
· Подъем, спуск или перестановка предметов
· Работа с габаритными и тяжелыми вещами
🔧 Дополнительные опции:
· Дополнительный час работы: +750 ₽ / к каждому грузчику
· Срочный выезд в день заказа: +2 500 ₽ к выбранному тарифу
Почему заказывают грузчиков именно у нас?
-
Экономим ваши деньги и нервы
Фиксированная цена известна до начала работ. Никаких сюрпризов и скрытых доплат. Вы платите только за четко оговоренный объем.
-
Справимся с любой сложностью
Поднимем сейф на 10-й этаж без лифта, спустим старую чугунную ванну, соберем и переместим шкаф-купе.
-
Прозрачность на всех этапах
Вы всегда знаете, сколько времени работают грузчики и во сколько обойдется дополнительный час. Все честно.
Как вызвать грузчиков
01
Опишите задачу
Сообщите, что нужно сделать (поднять, спустить, переставить), укажите предмет, этаж и наличие лифта. Фото приветствуется!
02
Получите расчет
Менеджер рассчитает окончательную стоимость по тарифу и зафиксирует ее для вас.
03
Встречайте профессионалов
Наша команда приедет в согласованное время и выполнит всю работу.
Отзывы
-
Наталья
Отличная работа! Очень рада, что нашла именно вашу компанию и заказала вывоз здесь! Приехали в точное время, оперативно все забрали! Специалист учел все пожелания по времени! Спасибо огромное, рекомендовать буду всем знакомым!
-
Елена
Благодарю за вывоз стиральной машины. После звонка забрали машинку через 30 минут, очень оперативно!!! Замечательный сервис!!!
-
Наталья
Очень чётко и ладно налажена работа. Перезванивают в обговоренное время. Приезжают в обговоренное время. Ловко делают своё дело и - спасибо, всего доброго.
-
Ирина
Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам. Помогли мне вывезти стиральную машинку, все сделали быстро и абсолютно бесплатно!
-
Сергей
Спасибо огромное! Все сделали оперативно, профессионально, в согласованный срок. Вы делаете хорошее, полезное дело! 👍 Всем рекомендую пользоваться!
-
Владимир
Очень быстро и профессионально сработали, приехали в течение часа и забрали старый диван. Спасибо за хорошую работу!
Часто задаваемые вопросы по услуге грузчиков
Можно ли заказать грузчиков на 1 час?
Наши тарифы рассчитаны на стандартные задачи и включают 2 часа работы. Если вы уверены, что справитесь быстрее, обсудите это с менеджером.
Вы поднимете пианино на 5 этаж без лифта?
Да, это наша специализация! Для таких задач мы используем команду из 2 и более грузчиков с профессиональным оборудованием. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Что если грузчики работают дольше 2 часов?
Мы предупредим вас заранее, если потребуется дополнительное время. Каждый последующий час оплачивается по цене 750 рублей за одного грузчика.
Как быстро можно вызвать грузчиков?
Мы работаем ежедневно. Можем приехать в удобную дату и временной интервал. Доступна услуга срочного выезда в день заказа.