Вывоз мелкой бытовой техники на переработку - вывезем микроволновку и другую бытовую технику за 1 500₽ г. Краснодар

Вывоз мелкой бытовой техники (до 150 кг) в г. Краснодар

Описание:

Вы хотите быстро и безопасно избавиться от ненужной мелкой бытовой техники? Наша компания экотакси «Убери» предлагает профессиональные услуги по переработке таких устройств, как утюги, фены, тостеры, микроволновки и другие электроприборы. Мы заботимся о вашем комфорте и безопасности, поэтому вы можете быть уверены в надежности наших услуг. С нами процесс утилизации становится максимально удобным и эффективным. Просто свяжитесь с нами, и мы быстро приедем к вам, чтобы забрать ненужную технику. Наша команда профессионалов гарантирует быстрый и качественный вывоз мелкой бытовой техники...

Цена: 1500₽