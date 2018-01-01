Вывезти старый велотренажер на утилизацию г. Краснодар

Вывоз велотренажера в г. Краснодар

Описание: Если у вас есть старый велотренажер, который занимает место в квартире или в гараже, то вы можете воспользоваться услугой вывоза велотренажера на утилизацию. Сервис по вывозу ненужных вещей поможет вам избавиться от ненужного оборудования в течение двух часов. Вы можете просто позвонить или оставить заявку на сайте, и специалисты экотакси «Убери» вывезут на утилизацию велотренажер в удобное для вас время, а вы освободите место и избавитесь от лишних хлопот.

Цена: 1500₽