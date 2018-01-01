Сертификат на вывоз старого холодильника

г. Краснодар

Описание: Задаетесь вопросом: «Почему наш старый холодильник до сих пор живет с нами, как член семьи?»



А может вы устали говорить мужу: «Дорогой, нам нужно больше кушать», — намекая на то, что скоро в доме появится маленький человечек, который точно захочет есть. Много. И часто. Но где же найти место для новых запасов?



Подарочный сертификат на вывоз старого холодильника сделает все намеки непрозрачными, подтолкнет к покупке новой техники и решит все задачи!



Освободите место для нового помощника, который вместит все: от детского питания до праздничных тортов. Мы заберем старый агрегат, пока он сам не начал ходить за вами по пятам и просить утилизации.



Сэкономьте время, силы и нервы. Сделайте первый шаг к просторному будущему, где хватит места и еде, и мечтам!

Цена: 1500₽