Сертификат на вывоз старого холодильника
г. Набережные Челны
Описание: Задаетесь вопросом: «Почему наш старый холодильник до сих пор живет с нами, как член семьи?»
А может вы устали говорить мужу: «Дорогой, нам нужно больше кушать», — намекая на то, что скоро в доме появится маленький человечек, который точно захочет есть. Много. И часто. Но где же найти место для новых запасов?
Подарочный сертификат на вывоз старого холодильника сделает все намеки непрозрачными, подтолкнет к покупке новой техники и решит все задачи!
Освободите место для нового помощника, который вместит все: от детского питания до праздничных тортов. Мы заберем старый агрегат, пока он сам не начал ходить за вами по пятам и просить утилизации.
Сэкономьте время, силы и нервы. Сделайте первый шаг к просторному будущему, где хватит места и еде, и мечтам!
Цена: 1500₽
Простое решение тяжелых задач
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Грузим вещи с любого этажа, вне зависимости от наличия лифта
С экотакси "Убери" вам не придется самостоятельно выносить и спускать тяжелую и крупногабаритную технику или мебель
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Работаем быстро и аккуратно
Следим, чтобы выносимая техника не цеплялась за стены и проемы при выносе
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Приедем в удобное для вас время
Вы можете выбрать один из нескольких временных диапазонов или заказать экспресс-вывоз
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Работаем в строгом поле законодательства
Все ненужные вещи попадают напрямую на сортировку и к утилизаторам
Как купить сертификат
01
Отправить заявку
Вы оставляете заявку на консультацию. Это можно сделать по номеру телефона, через форму обратной связи на сайте или написать нам в WhatsApp / Viber
02
Выбор сертификата и оплата
Вы можете узнать все детали и нюансы и выбрать оптимальный сертификат перед его оплатой
03
Получение электронного сертификата
После оплаты, желаемый сертификат поступит вам на почту, в Whats App или на любой удобный адрес в течение 10 минут
Отзывы
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Елена
Благодарю за вывоз стиральной машины. После звонка забрали машинку через 30 минут, очень оперативно!!! Замечательный сервис!!!
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Наталья
Очень чётко и ладно налажена работа. Перезванивают в обговоренное время. Приезжают в обговоренное время. Ловко делают своё дело и - спасибо, всего доброго.
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Ирина
Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам. Помогли мне вывезти стиральную машинку, все сделали быстро и абсолютно бесплатно!
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Сергей
Спасибо огромное! Все сделали оперативно, профессионально, в согласованный срок. Вы делаете хорошее, полезное дело! 👍 Всем рекомендую пользоваться!
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Владимир
Очень быстро и профессионально сработали, приехали в течение часа и забрали старый диван. Спасибо за хорошую работу!
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Игнат
Приехали день в день и забрали два матраса, огромная благодарность за то, что помогли освободить квартиру так быстро! Отдельная благодарность оператору Елене за помощь и организацию всего вывоза! 5 звезд!!! И по стоимости все фиксировано, я доволен!
Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.
В каких регионах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.
Что вы вывозите бесплатно
Вы можете заказать бесплатный вывоз чугунных ванн и батарей.