Сертификат на расхламление гардероба

г. Набережные Челны

Описание: Давно планировали освободить место для шоппинга? Или ищете необычный подарок для второй половинки?



С сертификатом на расхламление гардероба любая из этих задач будет с легкостью решена! Подарочный сертификат от "Убери" - это яркие эмоции с пользой и заботой об окружающей среде.



Подарите себе или близким приятный повод освободить место для нового без лишних усилий. Всю тяжелую работу мы берем на себя и сохраняем ваше время и силы для приятных и важных занятий.

Цена: 2000₽