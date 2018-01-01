Вывезти старую кухонную вытяжку из квартиры г. Краснодар
Вывоз кухонной вытяжки

Вывоз кухонной вытяжки в г. Краснодар

Описание: Выброс жирных паров в процессе готовки привести к возгоранию или поломке кухонной вытяжки. Если вам потребуется вывоз на утилизацию старой или сломанной техники, экотакси "Убери" поможет вам. Мы гарантируем качественный и быстрый сервис при выполнении данной услуги. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку, оператор зафиксирует стоимость услуги и отправит к вам экипаж.

Цена: 1000₽

Оформить заявку на вывоз

Преимущества экотакси

  • Бесплатная погрузка

    Бесплатная погрузка вне зависимости от этажа и наличия лифта

  • Вывоз и переработка

    Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды

  • Аккууратная команда

    Мастера проводят демонтаж оперативно и аккуратно, не повреждая ваше имущество

  • Высокая скорость работы

    Приедем через 2 часа после оформления заказа или в любое удобное для вас время

Как оформить заказ

  • 01

    Этап подачи заявки

    Подача заявки

    Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в What’s Up / Viber.

  • 02

    Этап согласования стоимости

    Согласование стоимости

    Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно

  • 03

    Этап прибытия экипажа

    Прибытие экипажа

    Экипаж прибудет в течение 2-х часови вывезет ненужные вещи. Также Вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.

Вывоз ненужных вещей

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Отзывы

  • Наши клиенты
    Заказала на сайте вывоз стиральной машины. Не прошло и пяти минут как мне перезвонили, уточнили адрес и сказали, что машина уже едет ко мне. Еще через десять минут позвонил водитель предупредить, что будет через полчаса. Точно в указанное время пришли два улыбающихся очень вежливых человека, за 10 минут демонтировали и увезли мою старую стиральную машину. И это все совершенно бесплатно!!! Я очень благодарна всем, кто работал со мной.
  • Наши клиенты
    Большое спасибо за быструю, качественную и оперативную работу. Рабочие сделали все отлично без лишних разговоров, не смотря на не легкие условия ... В Воскресенье. Всем спасибо за понимание и помощь. Рекомендую знакомым.
  • Наши клиенты
    Большое спасибо вашей компании! Она полностью выполнила услугу. Рекомендую.
  • Наши клиенты
    Очень оперативно все вывезли. Через 3 часа после звонка, уже все забрали
  • Наши клиенты
    Приехали немного позже, чем рассчитывал, но для меня это было не фатально. Двое ребят (не русские, но вежливые и не криворукие) быстро и без лишних телодвижений забрали газовую плиту. Понравилось, что перезвонили "у дверей" - не было неожиданностей. Оценка - твёрдая четвёрка. Доволен)
  • Наши клиенты
    Сделала заказ на сайте, в течении получаса связался менеджер, через 1,5-2часа рабочии были уже у меня, всё сделали, согласно оговоренным условиям. Вежливые, доброжелательные, добродушные, хоть и говорят по-русски не очень хорошо. Сервисом довольна на 100 процентов. Стоимость услуг по рынку, в два раза дешевле, как минимум. Демонтировали и вывезли непростую душевую кабину. Для примера, в других компаниях заявку приняли и начали мне звонить, когда эта компания уже всё сделала. Время подачи заявок было примерно в одно и тоже время. Очень благодарна за такое качество услуг! Молодцы!

Часто задаваемые вопросы

  • Как быстро выполнят заказ

    У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2-х часов в день заказа.  

  • Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта

    Нет, не потребуется. Вынос и погрузка ненужных вещей осуществляется бесплатно с любого этажа. 

  • В каких районах вы работаете

    Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт - Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.

  • Как перенести время выполнения заказа

    Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp\ Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.

  • Как сделать / оформить заказ

    Вы можете позвонить по телефону на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в What’s Up/ Viber.

  • Какую бытовую технику вывозите бесплатно

    Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.