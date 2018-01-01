Вывезти старую кухонную вытяжку из квартиры г. Санкт-Петербург

Вывоз кухонной вытяжки в г. Санкт-Петербург

Описание: Выброс жирных паров в процессе готовки привести к возгоранию или поломке кухонной вытяжки. Если вам потребуется вывоз на утилизацию старой или сломанной техники, экотакси "Убери" поможет вам. Мы гарантируем качественный и быстрый сервис при выполнении данной услуги. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку, оператор зафиксирует стоимость услуги и отправит к вам экипаж.

Цена: 1000₽