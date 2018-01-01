Вывезти старую варочную панель из квартиры г. Санкт-Петербург

Вывоз варочной панели в г. Санкт-Петербург

Описание: Если вы решили обновить кухню и заменить варочную панель на новую, то мы рады предложить вам услугу вывоза бытовой техники на утилизацию. Экотакси «Убери» гарантирует быстрое и качественное выполнение работ по снятию, выносу и вывозу варочной панели. Не тратьте свое время и деньги на самостоятельный разбор кухонной техники, закажите услугу у нас, и мы вывезем старую варочную панель в кратчайшие сроки и по фиксировано низкой цене.

Цена: 1000₽