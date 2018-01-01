Вывоз оргтехники на утилизацию недорого - вывоз принтеров г. Санкт-Петербург

Вывоз оргтехники в г. Санкт-Петербург

Описание: Оргтехника, такая как принтеры, ксероксы и компьютеры, содержат вредные вещества, поэтому очень важно правильно утилизировать ее. Выбрасывать такую технику на обычную свалку нельзя из-за наличия вредных веществ. Вместо этого, лучшим решением будет вывоз оргтехники на утилизацию, где она будет переработана во вторичное сырье. Экотакси «Убери» предоставляет услуги по вывозу компьютерной оргтехники на переработку в соответствии с действующим законодательством. Мы гарантируем надежность и профессионализм наших сотрудников, услуга будет оказана «под ключ». Экипаж приедет на специальном транспорте, погрузит ненужную или старую технику и отправит на утилизацию. При необходимости мы предоставим акт утилизации оргтехники.

Цена: 1000₽