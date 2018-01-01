Вывоз старой оргтехники на переработку

г. Санкт-Петербург

Описание: Экотакси "Убери" осуществляет вывоз старой оргтехники: сломанные клавиатуры, мышки, принтеры, ноутбуки, системные блоки и мониторы, а также сопутствующие принтеры, МФУ и сканеры. Если техника перестала работать, звоните нам. Даже если вы решите вывезти всю оргтехнику разом, цена не изменится. Наш экипаж быстро приедет, аккуратно отключит и спустит вашу оргтехнику с любого этажа, даже если в здании нет лифта. Вызывая экотакси "Убери", вы получаете надежный сервис по доступной цене. Возможна безналичная форма оплаты для юридических лиц, при необходимости предоставляем акт об утилизации.

Цена: 750₽