Вывоз старой оргтехники на переработку
г. Воронеж
Описание: Экотакси "Убери" осуществляет вывоз старой оргтехники: сломанные клавиатуры, мышки, принтеры, ноутбуки, системные блоки и мониторы, а также сопутствующие принтеры, МФУ и сканеры. Если техника перестала работать, звоните нам. Даже если вы решите вывезти всю оргтехнику разом, цена не изменится. Наш экипаж быстро приедет, аккуратно отключит и спустит вашу оргтехнику с любого этажа, даже если в здании нет лифта. Вызывая экотакси "Убери", вы получаете надежный сервис по доступной цене. Возможна безналичная форма оплаты для юридических лиц, при необходимости предоставляем акт об утилизации.
Цена: 750₽
Преимущества экотакси
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Бесплатная погрузка вне зависимости от этажа и наличия лифта
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Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
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Мастера проводят демонтаж оперативно и аккуратно, не повреждая ваше имущество
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Приедем через 2 часа после оформления заказа или в любое удобное для вас время
Как оформить заказ
01
Подача заявки
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в WhatsApp / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором Убери до выполнения заказа. Вынос и погрузка вещей производятся абсолютно бесплатно.
03
Прибытие экипажа
Экипаж прибудет в течение 2-х часов и вывезет ненужные вещи. Также вы можете выбрать любое удобное для вас время и дату или перенести выполнение заказа.
Отзывы
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Мария
С благодарностью! В тот же день оперативно позвонили и приехали. Забрали нерабочую стиралку! Сервис высшего класса!
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Алена
Это нереальный восторг! Необходимо было вывезти старую газовую плиту. Позвонила, приехали через полчаса и забрали! По времени 2 минуты! Буду обращаться ещё ))
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Вадим
Большое спасибо за быструю и качественную работу
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Елена
Прекрасная работа - оставила заявку, перезвонили, договорились о времени, приехали и забрали в тот же день газовую плиту, всё чётко и без задержек, спасибо и успехов вам в работе.
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Татьяна
Всем довольна, приехали и забрали два старых холодильника, очень удобно.
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Александр
Уже второй раз пользуемся услугами этой компании. Вывезли старую бытовую технику , а теперь рамы и строительный мусор. Ребята работают замечательно! Большое спасибо!
Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.
В каких регионах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.
Какую бытовую технику вывозите бесплатно
Бесплатно вывозим крупную бытовую технику (холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину, духовой шкаф, газовую и электрическую плиту) в любом состоянии.