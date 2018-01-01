Вывезти кресло на утилизацию г. Санкт-Петербург

Вывоз кресла в г. Санкт-Петербург

Описание: Кресло, как и любая мебель, может устареть или сломаться, и возникает необходимость выбросить старое кресло из квартиры или дома. Некоторые относят старую мебель на контейнерную площадку, но, если её нет поблизости, а кресло весит не мало – это становится проблематично. Экотакси «Убери» спустит и вывезет ненужное кресло и другую старую мебель на утилизацию, для этого вам нужно всего лишь позвонить и оставить заявку. Мы вывозим складные, офисные кресла, кресла-кровати и мягкую и корпусную мебель из квартиры, дома или офиса на специальные предприятия по переработке. Экипаж приедет на грузовом автомобиле, спустит кресло, даже если в вашем доме нет лифта - все услуги входят в стоимость.

Цена: 2200₽