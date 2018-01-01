Вывоз мелкой бытовой техники

г. Казань

Описание: Если вы планируете вывоз старой бытовой техники на переработку, обратитесь в экотакси «Убери». Наша команда приедет и заберет ее в удобное время. В услугу входит вызов экипажа, спуск с любого этажа* и отправка мелкой бытовой техники на переработку.



Чтобы вывезти бытовую технику, позвоните или оставьте заявку на сайте, остальное сделаем мы в удобное для вас время**.





*С 1 по 5 этаж спуск осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии пассажирского или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.

**В Москве и Подмосковье действует платная услуга срочного выезда или прибытия ко времени. Стоимость услуги в пределах МКАД составляет 1 500 руб. За пределами МКАД - 2 500 руб. В рамках доступных интервалов и дат вывоз осуществляется без дополнительной платы.

Цена: 1500₽