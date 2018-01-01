Вывоз мелкой бытовой техники
г. Самара
Описание: Если вы планируете вывоз старой бытовой техники на переработку, обратитесь в экотакси «Убери». Наша команда приедет и заберет ее в удобное время. В услугу входит вызов экипажа, спуск с любого этажа* и отправка мелкой бытовой техники на переработку.
Чтобы вывезти бытовую технику, позвоните или оставьте заявку на сайте, остальное сделаем мы в удобное для вас время**.
*С 1 по 5 этаж спуск осуществляется бесплатно, даже если в доме нет лифта. При необходимости спуска с других этажей, при отсутствии пассажирского или грузового лифта для крупногабаритных предметов стоимость спуска составляет 2 000 руб. В других ситуациях, подробности уточняйте у оператора.
**В Москве и Подмосковье действует платная услуга срочного выезда или прибытия ко времени. Стоимость услуги в пределах МКАД составляет 1 500 руб. За пределами МКАД - 2 500 руб. В рамках доступных интервалов и дат вывоз осуществляется без дополнительной платы.
Цена: 1500₽
Преимущества экотакси
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Осуществляем погрузку вне зависимости от этажа и наличия лифта
Вам не придется самостоятельно выносить и спускать тяжелую и крупногабаритную технику
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Вывоз и переработка в строгом поле законодательства, для защиты окружающей среды
Все ненужные вещи попадают напрямую к утилизаторам
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Быстро и аккуратно выносим технику
Следим, чтобы выносимая техника не цеплялась за стены и проемы при выносе
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Приедем в согласованный интервал или любое удобное для вас время
Несколько временных диапазонов в рамках дня и отдельная услуга экспресс-вывоза
Как заказать вывоз мелкой бытовой техники
01
Подача заявки на вывоз бытовой техники
Вы подаёте заявку на вывоз ненужных вещей. Это можно сделать по номеру телефона, оставить заявку в форме обратной связи или написать нам в WhatsApp / Viber.
02
Согласование стоимости
Стоимость работы фиксируется оператором «Убери» до выполнения заказа.
03
Прибытие экипажа
Вы можете выбрать любой удобный для вас диапазон времени и дату или перенести выполнение заказа в любой момент.
Отзывы
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Елена
Благодарю за вывоз стиральной машины. После звонка забрали машинку через 30 минут, очень оперативно!!! Замечательный сервис!!!
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Наталья
Очень чётко и ладно налажена работа. Перезванивают в обговоренное время. Приезжают в обговоренное время. Ловко делают своё дело и - спасибо, всего доброго.
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Ирина
Огромная благодарность фирме и особенно ребятам грузчикам. Помогли мне вывезти стиральную машинку, все сделали быстро и абсолютно бесплатно!
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Сергей
Спасибо огромное! Все сделали оперативно, профессионально, в согласованный срок. Вы делаете хорошее, полезное дело! 👍 Всем рекомендую пользоваться!
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Владимир
Очень быстро и профессионально сработали, приехали в течение часа и забрали старый диван. Спасибо за хорошую работу!
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Игнат
Приехали день в день и забрали два матраса, огромная благодарность за то, что помогли освободить квартиру так быстро! Отдельная благодарность оператору Елене за помощь и организацию всего вывоза! 5 звезд!!! И по стоимости все фиксировано, я доволен!
Часто задаваемые вопросы
Как быстро выполнят заказ
У нас ежедневно более 100 экипажей на линии. Вы можете выбрать удобную для вас дату и время для приезда экипажа, или экотакси "Убери" выполнит заказ в течение 2 часов в день заказа.
Потребуется ли дополнительная оплата, если нет лифта
Нет, оплата не потребуется, если вы живете на 1-5 этаже, с 6 этажа спуск без лифта стоит 2000 руб.
В каких регионах вы работаете
Мы работаем в Москве, Московской области до 10 км от МКАД, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 10 км от КАД, а также в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Воронеже, Самаре, Волгограде и Перми.
Как перенести время выполнения заказа
Вам нужно связаться с оператором по телефону или WhatsApp/Viber, и мы перенесем ваш заказ на удобную дату или время.
Как сделать / оформить заказ
Вы можете позвонить по телефону, указанному на сайте, оставить заявку в форме обратной связи или написать в WhatsApp/Viber.
Что вы вывозите бесплатно
Вы можете заказать бесплатный вывоз чугунных ванн и батарей.