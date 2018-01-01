Сертификат на вывоз спального гарнитура

г. Самара

Описание: Как часто вы задумываетесь о том, что пора что-то менять в постели?



Например, матрас. Или прикроватные тумбочки. Возможно, шторы? Бесспорно только одно - пора заказывать вывоз ненужных вещей. А чтобы сомнения не омрачали ваши мысли, воспользуйтесь сертификатом на вывоз спального гарнитура - менять так все!



Подарите себе или близким приятный повод освободить место для нового без лишних усилий. Всю тяжелую работу мы берем на себя и сохраняем ваше время и силы для приятных и важных занятий.

Цена: 15000₽