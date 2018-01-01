Подарочный сертификат на вывоз

г. Самара

Описание: Помочь другу, соседу или родственнику вывезти старый диван, советскую стенку или шкаф можно и без перспективы сорвать спину, получить несколько ушибов и просто провести целый вечер, выполняя занимательное упражнение по спуску крупногабаритных вещей из квартиры. Достаточно просто купить подарочный сертификат на вывоз ненужных вещей для близких и можно забыть о тяжелой работе и сопуствующих проблемах.

Цена: Бесплатно