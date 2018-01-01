Вывезти старые деревянные двери на утилизацию г. Санкт-Петербург

Вывоз деревянной двери в г. Санкт-Петербург

Описание: Демонтаж и вывоз деревянной двери - процесс, требующий предварительной подготовки и определенного подхода. Деревянные межкомнатные двери являются распространённым решением для квартир, домов и офисов, но иногда возникает необходимость их заменить. Деревянная дверь может быть довольно тяжелой, поэтому возможно потребуется помощь нескольких человек для безопасного выноса и вывоза. Экотакси «Убери» оказывает услуги по вывозу старых деревянных межкомнатных и входных дверей с последующей их утилизацией на специализированных предприятиях. Если у вас возникла необходимость в такой работе, обратитесь к профессионалам.

Цена: 1500₽