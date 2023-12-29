Экотакси «Убери» поздравляет вас с Новым 2024 Годом! г. Москва и Московская область

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Экотакси «Убери» поздравляет вас с Новым 2024 Годом!

Пусть этот замечательный зимний праздник для всех нас пройдёт весело и даст новых сил, мотивации для движения вперёд.

Желаем, чтобы в Новом году у каждого из вас стало больше возможностей и времени на раздельный сбор отходов, чтобы мы вместе продолжили приносить пользу экологии и окружающей среде нашей страны. Давайте с уверенностью смотреть в будущее и строить планы по развитию вместе.

Успехов вам, здоровья, энтузиазма, удачи, семейного благополучия, хорошего отдыха и настоящей новогодней магии!



И не забывайте, что вашу новогоднюю ёлочку после праздников можно сдать на переработку.