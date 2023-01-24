НСРО «РУСЛОМ.КОМ» подписала соглашение о сотрудничестве г. Москва и Московская область

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Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» подписала соглашение о сотрудничестве с экотакси «Убери», оказывающим услуги по вывозу бывших в употреблении вещей (крупногабаритной бытовой техники, мебели, металлолома и пр.) в пункты приема для последующей переработки.

Предметом соглашения является долгосрочное и эффективное сотрудничество организаций, направленное на привлечение заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров, обладающих необходимыми лицензиями и специальной техникой и состоящих в Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ», в качестве партнеров при оказании услуг экотакси «Убери» по вывозу вещей для утилизации. Помимо этого, стороны договорились о проведении маркетинговых и информационных кампаний, которые бы популяризировали среди потребителей услуги экотакси «Убери», и иных совместных мероприятий.

«Мы высоко ценим отношения, установившиеся между нашими организациями. Подписание такого рода соглашений наилучшим образом использует потенциал, заложенный в самой идее профессиональных объединений. Экотакси «Убери» в этой цепочке взаимодействия является надежным посредником между населением и утилизаторами, обеспечивающим вывоз, транспортировку отходов и снабжающим перерабатывающие предприятия сырьем. Эта совместная с Ассоциацией «РУСЛОМ.КОМ» работа вносит вклад в развитие экономики замкнутого цикла», – отметил руководитель экотакси «Убери» Дмитрий Иванов.