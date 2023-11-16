«НОНТОН» и экотакси «Убери» запустили услугу по переработке г. Москва и Московская область

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«НОНТОН» совместно с экотакси «Убери» запустили услугу по переработке ненужной мебели

«НОНТОН» и экотакси «Убери» запустили совместный проект: теперь клиенты онлайн-гипермаркета мебели могут передать старую мебель на переработку во время ремонта и переезда, заказав услугу экотакси на сайте.

Ненужная мебель отправится на фабрику, где ее отсортируют, вытащат все недревесные материалы (гвозди, скрепки и другие), очистят, измельчат, преобразуют во вторсырье, которое будет использоваться для производства строительных материалов, парковой и садовой мебели и других предметов.

Экотакси «Убери» предлагает сервис по вывозу ненужных вещей на переработку под «ключ»: экипаж приедет в течение двух часов после заявки или в удобное для заказчика время, самостоятельно вынесет, погрузит мебель и передаст ее на переработку проверенным компаниям-утилизаторам. 

Онлайн-гипермаркет «НОНТОН» сохраняет низкие цены на рынке за счет экономии на логистических расходах: товар доставляется заказчику напрямую от фабрики. Компания сотрудничает с большим количеством поставщиков и производителей, предлагая на постоянной основе широкий ассортимент товаров. За счет прямого взаимодействия с производителями передает гарантийные случаи непосредственно фабрике, что значительно ускоряет решение вопросов. 

Дополнительная информация на сайте экотакси «Убери» и на сайте «НОНТОН».

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