Подвели итоги акции экотакси «Убери» и «Мосволонтер» г. Москва и Московская область

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Около 2 тонн ненужных вещей собрали на переработку и передали для повторного использования москвичи в ходе совместной акции «Чистый дом» ресурсного центра «Мосволонтер» вместе с всероссийским экотакси «Убери».

Для социального сервиса «Чумодан» волонтеры передали вещи, пригодные для повторного использования костыли, ходунки и диваны в хорошем состоянии. Эти предметы помогут лежачим больным, домам престарелым, домам для мам, многодетным семьям и одиноким матерям, а также собачьим приютам.

Топ списка вывезенных на переработку вещей составили холодильники, посудомоечные и стиральные машины.

Участники акции смогли повысить уровень экологической грамотности, познакомиться с ответственным потреблением и производством, а также с полным циклом переработки вторресурсов.

«В этом году впервые был организован проект по ответственному потреблению, участвовать в котором можно было, не выходя из дома. Акция «Чистый дом» позволила горожанам подарить вещам вторую жизнь и сделать доброе дело. Среди крупногабаритных вещей, которые сдавали, – холодильники, предметы мебели, стиральные машины, железные двери, кухонные плиты, посудомоечные машины. В волонтерский центр «Доброе место. САО», где были установлены боксы акции, москвичи принесли более 200 кг одежды и 300 кг книг», – рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Наиболее активные участники получили приглашение на экскурсию по промышленному комплексу «Вторалюминпродукт», самому крупному экотехнологическому предприятию в Европе.

Москвичка Владислава поделилась своими впечатлениями: «Это очень интересная акция, которая позволяет не только освободить дом от ненужных тебе вещей, но и позаботится о том, чтобы они попали в руки тех, кто в них нуждается. Замечательно то, что все собранные предметы тщательно сортируются или идут в нужное место. Благодаря этому многие хорошие вещи найдут себе нового хозяина и получат вторую жизнь».

Об экотакси «Убери»:

На сегодняшний день экотакси выполнило свыше 200 тысяч заказов на вывоз пришедших в негодность вещей в более, чем 100 городах Российской Федерации. Более 18 тыс. тонн вторсырья обрели новую жизнь, не попав на свалки, в леса и водоёмы.

Среди партнёров экотакси государственные организации (МОС.РУ, МЕГАБАК, Мосэнергосбыт, МосОблЕИРЦ, МОСГАЗ, МосОблГаз), Интернет-магазины (МВидео.Эльдорадо, Холодильник.ру, Диван.ру, Ситилинк), Маркетплейсы (Wildberries) и Управляющие компании (ПИК, MR-Group).