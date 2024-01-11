Клиенты М.Видео-Эльдорадо смогут заказать бесплатный вывоз новогодней ёлки на переработку - г. Москва и Московская область

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Группа М.Видео-Эльдорадо совместно с Экотакси «Убери» запустили новогоднюю акцию по вывозу ёлок на переработку. Акция станет доступна клиентам сервиса оперативной утилизации техники «Экотакси» на сайте магазина М.Видео в Москве и области.

Клиенты, заказавшие услугу «Экотакси» в период с 20 декабря 2023 по 20 января 2024 года смогут бесплатно заказать сервис для вывоза новогодней ёлки в течение всего 2024 года по специальному промокоду. Промокод поступит клиенту по СМС после завершения вывоза крупной бытовой техники. На переработку будут приниматься живые ёлки высотой не более 2,5 метров, без игрушек, гирлянд и мишуры.

Руководитель экологических программ в рознице М.Видео-Эльдорадо Оксана Платонова:

«Как главный эксперт в технике и экологически ответственная компания мы стремимся не только совершенствовать собственные инициативы, но и выстраивать культуру ответственного потребления среди нашего сообщества покупателей. По данным экспертов, двухметровое дерево, разлагаясь на свалке, выбрасывает в атмосферу 16 кг углекислого газа. С помощью сервиса „Экотакси“ мы предлагаем покупателям бесплатно и без покупок передать дерево на лицензированное предприятие, где его превратят в полезное сырье — дрова, корм для животных, материал для парков и зоопарков и удобрение для сельского хозяйства».

Директор по маркетингу и PR экотакси «Убери» Александра Дяткова:

«Вот уже более 5 лет «Экотакси» вывозит ненужные вещи, бытовую технику и мебель от жителей и компаний на предприятия-переработчики. Самая популярная услуга — это вывоз крупногабаритной бытовой техники, а в партнерстве с М.Видео-Эльдорадо эта услуга получила еще большее распространение среди населения. Таким образом, мы значительно сократили вывоз отходов на полигоны и помогли вернуть в хозяйственный оборот более 30 тысяч тонн вторресурсов. Использованные живые ели мы также вывезем на утилизационные предприятия для дальнейшего производства новой продукции. Так, мы с вами сбережем природу и сократим свой углеродный след».