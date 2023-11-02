Экотакси «Убери» и онлайн-платформа Karmitt стали партнерами г. Москва и Московская область

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Экотакси «Убери» и фрисайклинг-платформа Karmitt стали партнерами. Оба проекта объединены одной целью – помочь людям избавиться от ненужных вещей с заботой о природе. Теперь пользователи платформы Karmitt могут не только разместить объявление, чтобы отдать бесплатно вещи или связаться с владельцами таких вещей и забрать их для дальнейшего использования, но и передать на переработку ненужную мебель или крупногабаритную бытовую технику.

Компании запустили специальную акцию, приуроченную к старту сотрудничества, – скидка 10% на услуги из платного перечня экотакси «Убери». Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе, выбрать в разделе «Партнеры» сервис экотакси «Убери», получить код на скидку и назвать его при заказе экотакси по телефону.

«Мы рады начать сотрудничество с онлайн-платформой Karmitt. Понимаем, что наши клиенты объединены одной целью – дать ненужным вещам вторую жизнь: передать их в «добрые руки» для дальнейшего использования или на переработку. Экотакси «Убери» сотрудничает с проверенными утилизаторами и гарантирует, что вещи не окажутся на полигоне. 88% того, что мы вывозим, будут переработано во вторсырье», – прокомментировала Директор по маркетингу экотакси «Убери» Александра Дяткова.

Платформа Karmitt была запущена 1,5 года назад. Сейчас она объединяет более 63 000 пользователей, и ее аудитория продолжает расти.

«В основе проекта Karmitt — забота об экологии. И партнерство с экотакси «Убери» расширяет возможности наших пользователей. Мы стремимся популяризировать осознанное потребление и показываем, как без особых усилий продлевать жизненный цикл вещей и помогать окружающей среде, а теперь еще и передавать вещи, которые не нашли новых хозяев, на переработку», – сказала Екатерина Мещерякова, руководитель маркетинга фрисайклинг-платформы Karmitt.

Экотакси «Убери» предлагает вывезти бесплатно на утилизацию газовую или электроплиту, холодильник, стиральную или посудомоечную машину, духовой шкаф, железную дверь, чугунную/стальную ванную. Пользователи платформы Karmitt получат 10% скидку на вывоз малой бытовой или орг.техники, корпусной или мягкой мебели, старого матраца, деревянной двери или окна.

Экотакси «Убери» обеспечивает услугу «под ключ»: после заказа в согласованное время экипаж вынесет ненужные вещи с любого этажа (по лестнице или на лифте), самостоятельно погрузит и вывезет на утилизацию.