Экотакси «Убери» стало победителем «Зеленой премии – 2023» г. Москва и Московская область

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Экотакси «Убери» заняло 3 место в номинации «Корпоративные проекты» «Зеленой премии-2023».

Экотакси оказывает услуги по вывозу ненужных вещей, мебели и техники у населения для дальнейшей переработки, 85% которых бесплатны и доступны во всех регионах страны.

Ежемесячно экотакси принимает почти 6 тысяч заявок. За все время работы сервисом «Убери» воспользовались более 100 тысяч раз. Собрано более 30 тысяч тонн вторресурсов.

Экотакси разделило третье место с проектом «Стратегия устойчивого развития Кофемании».

Второе место занял экомарафон «Зеленая весна Сбера» ПАО «Сбербанк».

Первое место – проект «Подарить вторую жизнь просто: сортируй отходы, и их переработают» бренда «Вкусно – и точка».

Поздравляем коллег с заслуженной премией и желаем новых побед!