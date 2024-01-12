Экотакси «Убери» вывезет новогоднюю елку на переработку г. Москва и Московская область

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Новый год не представляется без зеленой красавицы елки. Для тех, кто выбирает натуральную ель, источающую тонкий аромат хвои, и кто заботится о природе, экотакси «Убери» предлагает услугу по вывозу ненужной елки на переработку. Важно, что экипаж экотакси аккуратно упакует, вынесет с любого этажа и вывезет елку самостоятельно. Вам останется только получать удовольствие от праздника и быть уверенным, что дерево после переработки получит новую жизнь.



Старые елки измельчают, производя цепу и опилки, из которых делают компост для садов, парков и фермерских хозяйств, или используют для подсыпки в вольеры животных вольеры для животных, обустройства экологических троп, изготовления пеллет для отопления. Часть древесины идет на производство небольших предметов, таких как вешалки для одежды, санки, сувениры и даже мебель.



Экипаж приедет в течение двух часов после звонка или в согласованное с заказчиком время. Перед вывозом необходимо освободить елку от игрушек, мишуры и других предметов новогоднего декора.



Стоимость услуги: 2000 рублей.