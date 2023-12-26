ГК «Самолет» и экотакси «Убери» запустили совместный проект г. Москва и Московская область

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Экотакси «Убери» и группа «Самолет» запустили совместный проект по вывозу ненужных вещей

В личном кабинете компании «Самолет плюс» стала доступна услуга по вывозу ненужных вещей на переработку. Бытовая техника, ненужная мебель, крупногабаритный и строительный мусор 5 класса опасности, вывоз одно-, двух- и трехкомнатных квартир «под ключ» – эти и другие услуги реализует группа «Самолет» совместно с экотакси «Убери», а для физических лиц до 80% – бесплатно. 


Экипаж приедет в течении двух часов, самостоятельно вынесет и вывезет ненужные вещи. Все отходы отвозят на профильные заводы по утилизации. В услугу включена работа профессиональных грузчиков по спуску тяжёлых и габаритных вещей с любого этажа, а также погрузка в спецтранспорт, что делает сервис максимально комфортным для заказчика. Дополнительно можно заказать демонтаж и, например, упаковку елки перед вывозом, или заказ мешков для строительного мусора. 


«Мы уверены, что сотрудничество с группой «Самолет» будет способствовать снижению несанкционированных выбросов крупногабаритных отходов, тем самым снижая полигонные захоронения и возвращая вторресурсы в хозяйственный оборот», – отметила Александра Дяткова, директор по маркетингу и PR экотакси «Убери».

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