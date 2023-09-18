Экотакси «Убери» поддержало экомарафон «Реки бегут» г. Москва и Московская область
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Экотакси «Убери» поддержало экомарафон «Реки бегут» партнера Фонд «Экология»

экомарафон реки бегут

16 сентября 2023 года сотрудники экотакси «Убери» вместе с постоянными клиентами приняли участие в марафоне «Реки бегут»  проект Фонда «Экология», Росводресурсов и крупнейшей платформы спортивных событий Russia Running. Забег состоялся в Москве вдоль Гребного канала по улице Крылатская.

Все средства, полученные от регистрационных взносов, будут направлены в Фонд «Экология» на реализацию экологических инициатив по очистке берегов и прибрежного дна. Также на территории стартово-финишного городка марафона были установлены специальные контейнеры для раздельного сбора пластиковых бутылок, которые впоследствии отправят на переработку.

«Экотакси «Убери» активно занимается социальными проектами и просвещением населения в сфере экологии, разумного потребления и раздельного сбора отходов, поэтому мы с удовольствие поддерживаем спортивные проекты и инициативы, которые приносят пользу окружающей среде. За пять лет работы компания выполнила более 100 000 заказов»,  подчеркнула Александра Дяткова, директор по маркетингу и PR «Убери». 