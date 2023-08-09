Экопривычки и вывоз ненужных вещей г. Москва и Московская область

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Все чаще мы слышим об охране окружающей среды, читаем об изменениях климата и наблюдаем тенденцию к сохранению экологии.

Мы собрали основные экопривычки, которые не только помогут сохранить окружающую природу, сократят количество мусора, но и значительно сэкономят ваш бюджет.

Сортируйте мусор. Почти в каждом дворе есть контейнерные площадки для сбора смешанных отходов и вторресурсов (бумага, пластик, стекло). Отдельный сбор не составляет большого труда. Например, пластиковые бутылки можно хранить довольно компактно, просто складывая их правильно. Кроме того, за сдачу пластиковых бутылок или алюминиевых банок в пункты приема или фандоматы можно выручить пусть и небольшие, но деньги. Используйте сумки-шоперы. Полиэтилен является одним из главных загрязнителей окружающей среды, они долго разлагаются. Бумажные пакеты также требуют много ресурсов при создании, поэтому старайтесь использовать сумки из переработанного или перерабатываемого материала. Носите с собой термокружку. Привычка покупать кофе прочно вошла в нашу жизнь. Однако одноразовые стаканчики, которые предлагают кофейни, вовсе не бумажные – они покрыты пленкой, поэтому не перерабатываются. При этом некоторые кафе делают скидку на напитки при наличии своей тары. Выключайте свет, компьютер, а также другие электроприборы. Так вы экономите не только деньги, но и привнесёте существенный вклад в экологию. Выключайте воду во время чистки зубов и замените душем принятие ванны. Вода – это очень ценный ресурс, который также необходимо беречь. Чем больше воды уходит в дома, тем больше углекислого газа выбрасывается из-за обеспечения процесса подачи, нагрева и водоотведения. Экономить воду не только экологично, но и экономично. Покупайте товары и сезонные продукты местного производства. Использование таких продуктов принесет пользу организму, так как с большей вероятностью они попадут на ваш стол свежими, сохранившими вкус и аромат, а быстрая логистика поможет сократить углеродный след при их транспортировке и сохранит содержимое вашего кошелька. Сдавайте лампочки и батарейки. Пункты приема этих вторресурсов есть в каждом городе, откуда потом накопленные отходы забирают компании, занимающиеся их утилизацией: выделяют полезные элементы и отправляют их на вторичное использование. Сортируйте и отдавайте ненужные вещи. Часть одежды в хорошем состоянии передается на благотворительность многодетным семьям, малоимущим, пенсионерам и т.д., остальное отправляется на переработку для производства ветоши и регенирированного волокна. Сдавайте старые гаджеты, бытовую технику и мебель. В этом может помочь сервис экотакси «Убери», услуги которого в большинстве бесплатны. Экипаж приедет в течении двух часов, вынесет и вывезет на утилизацию ненужные вам вещи. Откажитесь от одноразовой упаковки, в том числе упаковки подарков. Около 50% содержимого контейнеров для сбора отходов – это упаковка продуктов или какие-то одноразовые вещи, например, упаковка подарков, цветов или товаров из маркетплейсов. По возможности, рекомендуем от них отказаться, что не только снизит количество отходов на полигонах, но и сэкономит ваш бюджет.

Менять привычки сложно, поэтому не стоит начинать делать все сразу. Действуйте постепенно, и вы не заметите, как изменится и ваш образ жизни.