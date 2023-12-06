О проекте экотакси «Убери» рассказали на COP-28 г. Москва и Московская область

Владимир Зотов, президент Ассоциации утилизаторов отходов «Клевер» – партнер экотакси «Убери», выступая на Конференции ООН по изменению климата COP-28 в Дубае, представил проект «Вывоз ненужных вещей» как пример климатической инициативы.
«Вывоз ненужных вещей» – сервис Правительства Москвы, который реализуется совместно с экотакси «Убери», позволяет москвичам заказать бесплатный вывоз холодильника, стиральной машины и других ненужных вещей на переработку, в том числе к участникам Ассоциации «Клевер», где они экологично утилизируются.
Для этого проекта Ассоциация «Клевер» делает расчеты в части сокращения углеродного следа: предметы вместо того, чтобы быть направленными на свалку, утилизируются. При сокращении углеродного следа в этом случае речь идет не о влиянии отдельной компании, а о снижении в масштабах целого региона.
Ассоциация разработала и реализует отраслевую программу, которая показывает, что утилизация= декарбонизация. Переработка отходов снижает углеродный след нашей экономики. Потенциал сокращения при помощи переработки отходов сопоставим с лесоклиматическими проектами, и измеряется сотнями миллионов тонн ежегодно, поэтому важно не забывать о роли отрасли утилизации в части декарбонизации.