Меняйте интерьер, обновляйте технику, избавляйтесь от старого и получайте кэшбек за заботу о планете.

Условия акции вывоза с кэшбеком:

Условия получения: Держатели карт Т Банка получают 10% кэшбек за услуги вывоза ненужных вещей на переработку при полной предоплате услуг по выставленному счету.

Размер кэшбека: Начисляется от полной стоимости услуги, указанной в счете на предоплату.



Что можно оплатить с кэшбеком?

Любые наши услуги, которые можно заказать по предоплате:

✅ Вывоз старой мебели (диваны, шкафы, кровати)

✅ Вывоз бытовой техники (холодильники, стиральные машины)

✅ Вывоз строительного мусора после ремонта

✅ Вывоз крупногабаритных отходов из офиса или квартиры

✅ Услуга «ручной спуск» (если она согласована и включена в изначальный счет)



Важные моменты: (Чтобы не было недоразумений)

Мы всегда стараемся заранее точно рассчитать стоимость и фиксируем ее в счете. Однако иногда в день вывоза возникают непредвиденные обстоятельства, которые нельзя оплатить картой и получить кэшбек, так как требуется доплата на месте.



Примеры таких ситуаций:

🚫 Сломался лифт.

Вы заказали вывоз дивана с 9-го этажа, рассчитав стоимость с учетом грузового лифта. Если в день вывоза лифт не работает, а вы не хотите переносить дату, потребуется доплата за ручной спуск по лестнице.

🚫 Несоответствие объема.

Вы заказали вывоз «трехсекционной стенки», а на месте оказалось, что она состоит из 8 самостоятельных секций. Тарифы на переработку зависят от типовых единиц (секция, диван, шкаф), поэтому потребуется доплата за фактический объем.

🚫 Изменение обстоятельств.

Усложнение доступа к месту погрузки, необходимость дополнительной разборки и т.д.



В таких случаях:

Доплата осуществляется на месте только наличными или переводом на карту нашему менеджеру. Кэшбек от Т Банка на эту доплату не распространяется.



Почему это выгодно и экологично?

Обновляйте пространство без головной боли: мы сами разберем, аккуратно вынесем и отвезем всё на переработку.

Вы не только получаете чистый дом и кэшбек, но и уверенность в том, что ваша старая мебель не отравит окружающую среду на полигоне.



Как это работает?

Заявка

Заполните форму на сайте, напишите нам в соцсетях или позвоните по номеру на сайте



Согласование

Сообщите оператору: «Я хочу оплатить картой Т Банка с кэшбеком». После согласования всех деталей и фиксации стоимости мы направим СМС с ссылкой на оплату.



Оплата

Оплатите счет картой Т банка и получите кэшбек после вывоза ненужных вещей на переработку