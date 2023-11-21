КГМ - что это такое и что считается крупногабаритным мусором г. Москва и Московская область

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Крупногабаритный мусор или отход – что это?

Давайте разберемся в определениях и терминах: что такое крупногабаритный мусор (КГМ) и крупногабаритный отход (КГО), чем они отличаются между собой и какие отходы к ним относятся.

Понятие КГМ, это крупногабаритный мусор использовалось ранее при составлении нормативно-правовой документации. Постепенно, с внесением поправок в законодательство, его значение расширилось. Теперь большее распространение получила другая формулировка – крупногабаритные отходы (КГО). По закону, это отдельная категория утиля, которая должна удовлетворять определенным условиям. Так, согласно ГОСТ Р 56195-2014, если одна из сторон по длине, ширине или высоте превышает 0,5 метра, то такие отходы считаются крупногабаритными. К ним можно отнести все предметы мебели, бытовую технику, электронику, спортивный инвентарь, елки, строительные отходы, а также сантехнические и электротехнические приборы.

Куда же выбрасывать КГО?

Если около дома уже есть площадки, оборудованные под крупногабаритные отходы, то жители могут относить использованные предметы туда, также могут воспользоваться специальными пунктами приема или вывезти самостоятельно. Для крупногабаритной бытовой техники или мебели рекомендуется вызвать профессиональный экипаж экотакси для вывоза ненужных вещей «Убери».

Площадка для сбора крупногабаритных отходов должна соответствовать Постановлению Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999, а именно, быть расположена под уклоном, иметь твердое покрытие и заграждения с трех сторон, свободный доступ для подъезда спецтехники, удалена от жилых домов, спортивных и игровых площадок не менее 20 метров, а расстояние между контейнерами должно быть не менее 25 метров. Также площадки должны быть обозначены соответствующим образом.

Важно! Недопустимо использование обычных баков для коммунальных отходов для выброса КГО.

Во-первых, машины для вывоза бытовых отходов не предназначены для вывоза крупных предметов.

Во-вторых, предметы крупногабаритных отходов отправляются напрямую на предприятия по переработке и идут в дальнейшем во вторичный оборот.

В-третьих, ежедневно вывозить КГО нет необходимости, так как такой отход не относится к быстропортящемуся, поэтому освобождение контейнеров возможно по мере их заполнения, что не применимо к твердым коммунальным отходам.

Куда отнести строительные отходы?

Строительный мусор можно вынести в отдельную категорию отходов. Это могут быть и бытовые отходы, такие как остатки обоев или линолеума после внутренней отделки помещения, и крупногабаритные – отходы, возникающие в результате строительства, текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений. Строительные отходы должна вывозить специализированная компания сразу на пункт сортировки и переработки. Их запрещается складировать на площадках сбора во дворе дома, так как они наносят вред окружающей среде, доставляют неудобства жителям, нарушают чистоту и порядок территорий. В данном случае необходим либо самовывоз в определенные точки сбора отходов, либо заказ профессионального мусоровывозящего транспорта. За нарушение такого складирования предусмотрены штрафы: по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ для граждан 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц – 10-30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – 30-50 тыс. рублей и для юридических лиц – 100-250 тыс. рублей.

Как еще можно вывезти строительный мусор?

Обратиться в ЖЭК, так как они заключают договор с организацией, утилизирующей отходы. В таком случае останется только упаковать мусор, и специалисты отвезут отходы на полигон или мусороперерабатывающий завод. Оплатить такой вывоз придется отдельно, поскольку это отдельная статья расходов, так как он не относится к обычным коммунальным платежам, которые включены в стоимость платежных квитанций за ЖКУ. Можно также самостоятельно заключить договор с заводом по вывозу и переработке строительных отходов.

Какие сложности возникают при переезде или косметическом ремонте?

В первую очередь, куда деть старую мебель и бытовую технику. Самый простой способ – продать на специальных сервисах, но это возможно только, если вещи в рабочем состоянии и имеют товарный вид. Второй способ – отнести на контейнерную площадку по сбору КГО, при этом понадобится помощь соседей или родственников, ведь диван или холодильник самостоятельно не отнесешь. И есть наиболее простой способ – вызвать экотакси «Убери». Экипаж бесплатно или по минимальной стоимости поможет вывезти из квартиры или дома крупногабаритные отходы, приедет на грузовом транспорте, организует спуск с любого этажа, даже без лифта, и отправят ненужные вещи на утилизацию. Для того, чтобы заказать вывоз на переработку с помощью экотакси, вам достаточно оставить заявку на сайте, и оператор свяжется с вами для уточнения всех деталей. Услуга оказывается «под ключ». С экотакси вывезти ванну, батареи и старые двери проще, чем вы думаете.