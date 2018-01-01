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Экотакси "Убери"

Заявка на доставку металла

Такси для металла



Купим/отгрузим металл у ваших клиентов и доставим его к вам на склад в радиусе 10 км от вашего склада.

1. Где воспользоваться

г. Москва. В радиусе 10км от вашего склада или точки сбора металла



2. Что входит

  • Подача/уборка машины,
  • Погрузка, взвешивание и расчёт с продавцом,
  • Доставка до вашего склада, разгрузка и оформление расчёта с Покупателем



    • 3. Сколько стоит

    г. 2 000 руб Стоимость услуги недоплачивается продавцу-физлицу на месте отгрузки



    4. Действующие ограничения

    Услуга действует для отгрузок от 1 до 500 кг

    Наименование металла *
    * Дата отгрузки
    Время отгрузки *
    Адрес отгрузки *

    Заказы принимаются на расстоянии не более 10км от вашего склада

    *

    Номер телефона продавца

    Примерный вес (кг) *

    Доставка чёрного металла осуществляется от 150кг. Менее 150кг отгружается бесплатно, не в адрес покупателя

    Засор (%) *

    Засорённость металла для расчётов с продавцом

    Цена (руб/кг) *

    Продавцу металла недоплачивается сумма в размере 2000руб. в счёт оплаты затрат на перевозку.

    Адрес разгрузки *
    *

    Номер телефона склада

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