Дата вывоза на утилизацию Шаг 1 из 3 Заказать услугу можно по телефону +7 (495) 161-77-07 и номер или заполните форму ниже. Выберите дату Введите удобную Вам дату вывоза (если точной даты нет, можно пропустить) Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности Далее

Что нужно вывезти Шаг 1 из 3 Перечислите вещи, которые хотите вывести. Если точно ещё не решили, можете пропустить этот вопрос Телевизор, холодильник, плита, старый диван Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности Далее

Каким способом с Вами связаться ? Шаг 1 из 3 Укажите Ваш номер телефона и удобный способ связи. Звонок по указанному номеру What's app Выберите способ связи * * Нажимая на кнопку "отправить заявку", Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности, размещенной по адресу: https://uberi.pro/politic. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности Отправить заявку