Ежедневно с 9:00 до 21:00
Такси для металла
1. Где воспользоваться
г. Москва. В радиусе 10км от вашего склада или точки сбора металла
2. Что входит
3. Сколько стоит
г. 2 000 руб Стоимость услуги недоплачивается продавцу-физлицу на месте отгрузки
4. Действующие ограничения
Услуга действует для отгрузок от 1 до 500 кг
Заказы принимаются на расстоянии не более 10км от вашего склада
Номер телефона продавца
Доставка чёрного металла осуществляется от 150кг. Менее 150кг отгружается бесплатно, не в адрес покупателя
Засорённость металла для расчётов с продавцом
Продавцу металла недоплачивается сумма в размере 2000руб. в счёт оплаты затрат на перевозку.
Номер телефона склада
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