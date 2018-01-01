Вывезти старый стол из квартиры в Москве г. Санкт-Петербург

Вывоз стола в г. Санкт-Петербург

Описание: Обеденный, компьютерный или журнальный стол не обязательно выбрасывать на свалку, его можно вывезти из квартиры на утилизацию и дать ему вторую жизнь. Экотакси «Убери» в кратчайшие сроки поможет вынести и вывезти старый стол или другую корпусную и мягкую мебель на переработку, а вы тем самым освободите место и время для покупки новой мебели. Самый безопасный способ избавиться от старого стола – заказать услугу экотакси.

Цена: 1500₽