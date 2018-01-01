Вывезти стул на утилизацию в Москве недорого г. Воронеж

Вывоз стула в г. Воронеж

Описание: Стулья имеют свойства ломаться и изнашиваться, обивка со временем протирается, и выскакивают пружины. Как правило, если в негодность приходит хотя бы один стул, приходится менять мебель комплектом. Выбрасывать на помойку жалко, а куда деть – не знаете, обратитесь в экотакси «Убери». Специалисты сервиса по вывозу ненужных вещей заберут старые стулья, мягкую и корпусную мебель из квартиры или дома и отправят их на переработку. Вам нужно всего лишь позвонить и оставить заявку, все остальное сделаем мы.

Цена: 500₽