Вывоз старой мебели из квартиры с грузчиками от 400₽ г. Ростов-на-Дону

Вывоз старой мебели в г. Ростов-на-Дону

Описание: Каждый человек хоть раз сталкивался с необходимостью избавиться от старой мебели, например во время ремонта или переезда. Вывозить старую бытовую мебель самостоятельно – тяжело, небезопасно и неэкологично. Экотакси «Убери» поможет недорого вывезти старую мебель из квартиры на утилизацию. Цена услуги будет зафиксирована, в нее входят грузчики, специальный транспорт и утилизация. Заказать вывоз по Москве и Подмосковью – свяжитесь с нами любым удобным способом. Менеджер ответит на все вопросы и поможет организовать вывоз мебели, техники, хлама из квартиры в удобное для вас время.

Цена: от 400₽