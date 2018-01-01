Вывезти мебель из 2-комнатной квартиры г. Ростов-на-Дону

Вывоз мебели из 2-комнатной квартиры в г. Ростов-на-Дону

Описание: Начали ремонт, и вам требуется вынести и вывезти ненужную мебель и демонтировать старую сантехнику из двухкомнатной квартиры, обратитесь в экотакси «Убери». Вывоз мебели может быть довольно сложной задачей, особенно если среди предметов есть большие или тяжелые шкафы и комоды. Но специалисты, занимающиеся услугами по вывозу старой мебели, имеют опыт и необходимое оборудование для проведения этой работы безопасно и эффективно. Вы можете выбрать как полный вывоз мебели, так и частичный - в зависимости от ваших потребностей. Экипаж приедет в удобное для вас время и выполнит все работы «под ключ» и оправит мебель и бытовую технику на переработку. Это позволит вам сэкономить время и усилия, а также избежать возможных проблем и стресса, связанных с самостоятельным вывозом мебели при ремонте двухкомнатной квартиры.

Цена: 23000₽